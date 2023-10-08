Pendik'te trafik kazaları nedeniyle mahalle sakinleri isyan etti

Pendik'te trafik ışığı ve kasis bulunmayan yolda sık sık trafik kazaları meydana gelmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, yol düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtirken, kazaların güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüntüler de ortaya çıktı.

PENDİK'te trafik ışığı ve kasis bulunmayan yolda sık sık trafik kazası meydana gelmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Taksi şoförü Kadir Orak, "Bizim burada çok sıkıntı var. Buraya trafik ışığı ve kasis konulması lazım" dedi. Yolda meydana gelen kazalar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Pendik'te Barbaros Caddesi ile Deniz Caddesi'nin kesişiminde sık sık trafik kazası meydana gelmesi nedeniyle mahalle sakinleri durumdan şikayetçi. Tek yön yolda trafik ışığı ve kasis bulunmaması nedeniyle kazaların meydana geldiğini söyleyen mahalle sakinleri yol düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti. Caddede meydana gelen kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Mahalle sakini Rahmi Erkuş, 'Burada sürekli kaza oluyor. Biz Altkaynarca'da oturuyoruz. Sağa sola bakan da olmadığı için kaza oluyor. Işık yok, yollarda engel yok. Burası tek yön olduğu için sürekl kaza oluyor burada. Hızlı gidenler oluyor bir tümsek yapılması lazım. Geçit lazım buraya. Haftada bir ya da iki kaza oluyor neredeyse " dedi.

"ALT KAYNARCA İÇİN DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"

Taksi şoförü Kadir Orak, "Burası tek yön. Diğer taraf ters kalıyor. Yukarıdan hızlı geliniyor. Burada hiçbir engel yok. Sol taraftan bir araba çıkıyor. Kazaya neden oluyor. Akdeniz caddesinden yukarı çıkıyorlar. Burada bir düzenleme lazım. 200 metre ileride kapan var. Levha olmadığı için kimse bilmiyor. Burada hızla gidenlerin tekeri patlıyor. Bizim burada çok sıkıntı var. Işık da yapılması lazım set konulması lazım " diye konuştu. Yukarısı okulların olduğu bir bölge. Ne kadar dikkat edersek edelim çocuk okuldan çıkıyor annesiyle babasıyla geliyor. Çocuk bir anda çıkıyor frene basıyorsun ama duramıyorsun. Alt Kaynarca için düzenleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.