PENDİK'te TIR kaza yaptı, bariyerlere çarptı

PENDİK'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen TIR bariyer ile duvar arasında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken durum polis ekiplerine bildirildi.

PENDİK'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen TIR bariyer ile duvar arasında asılı kaldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Cevat Uyanık yönetimindeki 34 CHG 340 plakalı ağır taşımacılıkta kullanılan TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen TIR bariyer ile duvar arasında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken durum polis ekiplerine bildirildi. Çevrede önlem alan ekipler, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. TIR'ı bulunduğu yerden kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.