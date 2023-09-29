Pendik'te Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Pendik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. İbrahim Göller'in evi tamamen su altında kaldı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yaşanan durumda çocukları komşuya bırakan Göller, durumu anlattı.

PENDİK'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Evi tamamen su basan İbrahim Göller, Çocukları çıkarıp komşuya bıraktım, evdeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi dedi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağış nedeniyle Pendik'te yollar göre dönerken, ev ve işyerlerini su bastı. Ramazanoğlu Mahallesi'nde İbrahim Göller'in yaşadığı daire yağış nedeniyle kısa sürede su doldu. Evde yaşayanlar dışarı çıkarken, belediye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler vidanjör yardımıyla suyu boşaltmaya çalıştı. Evdeki eşyaların tamamı sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi İbrahim Göller, Tam işe gidecektim yağmur yoğun bastırınca eve su dolmaya başladı. Çoluk çocuğu evden çıkarıp komşuya bıraktım. Evin tamamını su bastı. Eşyalar kullanılamaz hale geldi. Duvarda izler suyun ne kadar yükseldiğini gösteriyor diye konuştu.