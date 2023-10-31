Pendik'te park halindeki kamyon yangında kullanılamaz hale geldi

Pendik'te park halindeki kamyon alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Pendik'te park halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kavakpınar Mahallesi'nde park halindeki kamyonunun yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan kamyon söndürüldü. Olay yerine gelen kamyon sahipleri, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını izledi. Kamyonun kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi. Kamyonun yandığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.