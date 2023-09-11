Pendik'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

PENDİK, Kurtdoğmuş köyünde ormanlık alanda yangını çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun süren çalışmalardan sonra söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Pendik'in Kurtdoğmuş köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri ise alanda incelemelerde bulundu. Ekiplerin uzun süren çalışmasından sonra yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

"BİZ KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Yangını ilk fark eden köy sakinlerinden Yusuf Artıç, "Gece saatlerinde ufaktı yangın, birden büyümeye başladı. Biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yol başından değil de orta yerinden yakılmış. Yani bizim müdahale etme şansımız pek olmadı. Yer çok sarp ve ormana giriş için yol yok. İkinci alçaktan üçüncü alçağa geçti. Aşağı yukarı yaklaşık 300-400 metre yukarı çıktı ateş. Zor müdahale ettik ama şu anda söndürdük sayılır. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Aşağı yukarı 4-5 hektar yanmıştır. Müdahale edemiyoruz, yani müdahalede çok geç kaldık" dedi.

"YANGIN HIZLI ŞEKİLDE BÜYÜDÜ, RÜZGAR DA VARDI"

Kurtdoğmuş köyü muhtarı Muhammed Ali Özyurt ise "Ormanın karşısında yaşayan komşular aradı, ormanda bir yangın olduğunu söylediler. 2 dakika geçmeden arayıp büyüdüğünü söylediler. Zaten yakındım 2 dakikada olay yerine geldim. Yangın hızlı bir şekilde büyüyordu, rüzgar da vardı çok. 112'yi aradık ormancı ve itfaiyeyi aradık. Ormancı yakındı hemen geldi. Buradan yürümek zor oldu, itfaiye aracı giremedi ilk başta. Yangın ormanın ortasından başladı. Kasıtlı olduğu oradan belli. Kenardan başlamış değil tam orta noktasından iki yerden başlatılan bir yangındı. Güç oldu müdahale etmek ama aşağıdan yukarıya doğru soktuk. Komşular da yardım etti. Hortumları uzattık, sonra traktörlerle su getirdik, İtfaiye arabaları gelene kadar. İlk müdahale bu şekilde yapıldı. Çok şükür söndürdük" diye konuştu.