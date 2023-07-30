Pendik'te Olta İle Balık Tutarken Vatoz Yakalayan Kişinin Şaşkınlığı

Pendik sahilinde balık tutmak isteyen bir kişinin oltasına vatoz balığı takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te olta ile balık tutan bir kişinin oltasına vatoz cinsi balık takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik sahilinde balık tutmak isteyen bir vatandaşın oltasına vatoz balığı takıldı. Oltasına vatoz takılan şahıs ise durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vatozu kayalıkların üzerine bırakan kişiyi cep telefonu ile kaydeden arkadaşı, "Bu yenir mi?" diye sordu. Vatozu yakalayan vatandaş, "Yenmez mi, yenir tabii" dedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL