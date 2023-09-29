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Pendik'te Metro İstasyonu Sağanak Yağış Nedeniyle Su Bastı

Pendik'te etkili olan sağanak yağış sonucunda Fevzi Çakmak-Hastane Metro durağı su altında kaldı. İstasyonun giriş kısımlarına biriken su, merdivenlerden içeri doğru aktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve su tahliye edildikten sonra istasyon yeniden girişlere açıldı.