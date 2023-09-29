Pendik'te Metro İstasyonu Sağanak Yağış Nedeniyle Su Bastı
Pendik'te etkili olan sağanak yağış sonucunda Fevzi Çakmak-Hastane Metro durağı su altında kaldı. İstasyonun giriş kısımlarına biriken su, merdivenlerden içeri doğru aktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve su tahliye edildikten sonra istasyon yeniden girişlere açıldı.
Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te Fevzi Çakmak-Hastane Metro durağını su bastı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağış sonrası yolda biriken su, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak-Hastane durağının giriş kısımlarında merdivenlerden içeri doğru aktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Metro istasyonu, biriken su nedeniyle vatandaşların girişine kapatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla suyun tahliye edilmesinin ardından istasyon yeniden girişlere açıldı.
Belediye ekipleri de istasyon çevresinde oluşan çamur birikintilerini temizledi.