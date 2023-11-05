Pendik'te giysi toplama kutusuna giren bir kız çocuğu, içerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, çocuğu kurtararak ailesine teslim etti.

Pendik'te giysi kumbarasında mahsur kalan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Pendik'te giysi toplama kutusuna kıyafet almak için giren çocuk, kutunun içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kutudan kurtararak ailesine teslim etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Doğu Mahallesi, Bilezik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 8 yaşındaki Zeynep Sepetçi, kıyafet almak için giysi toplama kutusuna girdi. Kutudan çıkamayan çocuk, içerde mahsur kaldı. Sesleri duyan çocuğun annesi Özlem Sepetçi, kızının kutuda mahsur kaldığını fark etti. Anne Özlem Sepetçi'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kutunun kapağını kırarak mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.