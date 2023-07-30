Pendik sahilinde balık tutan bir kişinin oltasına vatoz cinsi balık takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Sahili'nde balıkçı oltasına vatoz takıldı

İSTANBUL - Pendik'te olta ile balık tutan bir kişinin oltasına vatoz cinsi balık takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik sahilinde balık tutmak isteyen bir vatandaşın oltasına vatoz cinsi balık takıldı. Oltasına vatoz takılan şahıs ise durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vatozu kayalıkların üzerine bırakan kişiyi cep telefonu ile kaydeden arkadaşı, "Bu yenir mi?" diye sormasının üzerine vatozu yakalayan vatandaş, "Yenmez mi, yenir tabi" dedi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.