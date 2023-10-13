Pendik Belediye Binasında İşçi Mahsur Kaldı

PENDİK'te 3 katlı belediye binasının çatısında çalışma yapan işçi, ayaklarına demir saçların düşmesi sonucu bacağından yaralanarak çatıda mahsur kaldı. İşçi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle, Stadyum Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Pendik Belediyesi'nin 3 katlı ek hizmet binasının çatı katında çalışma yapan Mücahit Sancar (45), çatıda bulunan demir saçların bacağına düşmesi sonucu yaralandı. Çatıda mahsur kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya merdiven uzatarak mahsur kalan yaralı Sancar'a müdahale etti. Sancar ekipler tarafından merdinle aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.