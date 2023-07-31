Karaman'da pencere silerken 8. kattan düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşandı. Münevver Bilir'in düştüğünü gören evdeki çocukları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, yere düşen Münevver Bilir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pencere silerken 8. kattan düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da pencere silerken 8. kattan düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8. kattaki evinin camını silmek için bezle pencereye çıkan 3 çocuk annesi Münevver Bilir, biranda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Münevver Bilir'in düştüğünü gören evdeki çocukları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, yere düşen Münevver Bilir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Binaya ait çocuk parkında oyun oynayan çocuklar ise, kadının pencere silerken biranda elindeki bezle birlikte yere düştüğünü anlattı.