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Pencere demirlerine başı sıkışan çocuk kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Mersin'in Mezitli ilçesinde evinin penceresindeki demirlere başı sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MERSİN'in Mezitli ilçesinde evinin penceresindeki demirlere başı sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamlıca Mahallesi'ndeki evine pencereden girmeye çalışan çocuk, demirlere başını sıkıştırdı. Durumu fark eden çocuğun annesi, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, penceredeki demirleri kesip, çocuğu kurtardı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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