Hatay'da Payas İskenderun E5 Karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Payas'ta zincirleme kaza: 1 yaralı

HATAY - Hatay'da Payas İskenderun E5 Karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Payas İskenderun E5 Karayolu üzeri Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında meydana geldi. Zincirleme kazaya 4 araç karıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dört aracın da hasar gördüğü kazada, yaralanan E.V ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.