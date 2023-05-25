Patlamada yaralanan kepçe operatörü hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçen 14 Mayıs'ta 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada ağır yaralanan kepçe operatörü 22 yaşındaki Servet Sezer, tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede bugün hayatını kaybetti.

Olay, 14 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Topraklık Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrumunda meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bina duvarlarında çatlaklar oluştu, 5 araç ile 4 iş yerinde hasar gördü, kepçe operatörü Servet Sezer de ağır yaralandı. Patlama anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Servet Sezer ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Sezer, patlamadan 11 gün sonra hayatını kaybetti. Yandaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, patlamanın gaz sıkışmasından dolayı yaşandığı belirlendi. Patlamanın Sezer'in apartmana girdikten sonra sigara yaktığı esnada meydana geldiği anlaşıldı.