Pati Parkta sona yaklaşıldı

Pamukkale Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün anlamlı bir farkındalık günü olduğunu dile getirerek, "Pamukkale Belediyesi olarak her gün can dostlarımız için dertleniyor, yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Hayvan dostlarının 1931 yılında İtalya Floransa'da Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturarak, dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek için 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 4 Ekim gününün dünya genelinde hayvanların haklarını, refahlarını ve korunmalarını ve hayvanlara olan saygıyı artırmak için anlamlı bir farkındalık günü olduğunu belirtti. Pamukkale Belediyesi olarak, hayvanlara karşı duyarlı bir çalışma yürüttüklerini ve can dostlara özel birçok proje geliştirdiklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiği günden bu yana, ilçedeki yeşil alanlara kedi köpek evleri yerleştirdiklerini ve yaz kış mama ve su ihtiyaçlarını karşıladıklarını hatırlattı. "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü bu dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın haklarına dikkat çekmek kutlanan bir gün" diyen Başkan Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak, her gün can dostlarımız için dertleniyor, yalnız bırakmıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki yeşil alanlara kedi ve köpek evleri yerleştirdik. Yerleştirmeye de devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çöpe atılan ahşapları ayrı bir şekilde topluyor. Bu tür atıkları ayrıştıran ekiplerimiz, bu malzemeleri Park Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim ederek, ahşap atıkları atölyede işleyip sokak hayvanlarına sıcak yuva olacak şekilde kedi evlerine dönüştürüyoruz. Bu evlerde parklarımızda can dostlarımıza sıcacık yuva oluyor. Bunun yanı sıra yaz kış kedi köpek evlerimiz önlerine mama ve su koymayı ihmal etmiyoruz" dedi.

"Pati Park'a geri sayım başladı"

4 yıldır can dostlarının hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Patifest" düzenlediklerini de hatırlatan Başkan Örki, "Sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarına destek sağladığımız festivalimizde, Denizli'de hayvan dostlarıyla bir araya geldik. Bu festivalimizin en güzel yanı can dostlarımıza yönelik anlamlı farkındalık oluşturmak. Bununla birlikte, ilçemiz sınırları içinde pati dostlarımızla kullanabileceğimiz, onlarında keyifle vakit geçirebileceği Patipark'da da sona yaklaştık. Pamukkale Belediyesi olarak yeni bir projemize başlıyoruz. Hayvan sayısındaki o kontrolsüz popülasyonla mücadele edeceğiz. Hayvan kısırlaştırmayla ilgili olarak çalışmalarımızda Denizli'mizdeki veterinerlerimizle iş birliği içinde olarak, hassasiyet göstereceğiz. Böylelikle yıllara göre sokaklarımızdaki hayvan sayımızda da bir azalma olmuş olacak. Can dostlarımıza yönelik projelerimiz elbette devam edecek. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün amacı olarak, dünyada insanlardan başka canlılar olduğunu anlamalı, onların yaşam alanlarına müdahale etmemeliyiz, yaşama hakkına saygı duymalıyız. Evde beslediğimiz hayvanlara merhametli davranarak, koruyup kolladığımız gibi sokaktaki can dostlarımıza da aynı özeni göstermeliyiz. Biz dünyayı bu güzellikler ile birlikte paylaşıyoruz. Onlara da saygı duyarak şefkat göstererek, bu dünyayı birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.