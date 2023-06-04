Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilen Paşaca Şelalesi, turuncu ve kırmızı tonlarına sahip orman güllerinin açmasıyla kartpostallık görüntüleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Şelalenin altyapısının yapılmasıyla her mevsim ziyaretçi akınına uğrayacağı belirtiliyor.

Paşaca Şelalesi'nde kartpostallık görüntü

GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Tabiat Parkı ilan edilen Paşaca Şelalesi kartpostallık görüntüleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Giresun'un Görele ilçesi Beşirli, Şenlik ve Köprübaşı köyleri sınırları içinde yer alan ve 50 metre yükseklikten serbest düşüş yönü ile Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olan Paşaca Şelalesi çevresinde turuncu ve kırmızı tonlarına sahip orman güllerinin açmasıyla şelale, kartpostallık görüntüleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Tabiat Parkı ilan edilmesinin aynı sıra doğal güzelliklere sahip olan Paşaca Şelalesi'nin altyapısının yapılmasıyla her mevsim ziyaretçi akınına uğrayacağını ifade eden Beşirli köyü Muhtarı Mehmet Türk, "199 hektarlık sahada yer alan, serbest düşüş yönü ile Türkiye'nin en uzun şelalelerinden olan Paşaca Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde yapılan çalışmalar neticesinde tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Bu önemli projenin yöremize kazandırılması için verdikleri desteklerden dolayı ilimiz siyasetçilerine teşekkür ederiz. Paşaca Şelalesi'nin altyapı çalışmalarının da yapılmasıyla bölgemizde ve ülkemizde doğa severlerin yeni uğrak merkezi olacak olacağına inanıyoruz" dedi.