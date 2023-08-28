Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Boğaziçi mahallesinde bir binanın demir parmaklığına bir sokak köpeğinin başı sıkıştı. Mahalle sakinleri köpeği fark ederek itfaiye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.