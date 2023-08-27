Park halindeki araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayvan barınağının arkasında yer alan ormanlık alanda park halindeki araçta çıkan yangın ağaçlara sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesinde hayvan barınağının arkasında yer alan ormanlık alanda park halinde bulunan 20 E 9190 plakalı İ.Y.'ye ait ticari araç aniden alev aldı. Rüzgarın şiddeti ile kısa sürede ormanlık ve otluk alana sıçrayan alevler büyüdü. Olay yerine gelen Bandırma itfaiye ekipleri, yangına ve alev alan araca müdahalede bulunuldu. 4 itfaiye aracı, 10 personel, 3 arazi aracı, 1 iş makinesi ve 12 Orman Genel Müdürlüğü'nde görevli ekibin müdahalesi ile yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 40 dönümlük mera alanı ve 20 dönümlük çam fidanlığı kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.