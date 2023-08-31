Paris'te elektrikli skuter kiralama hizmetine yasak süresi doluyor

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli skuter kiralama hizmeti veren Dott, Lime ve Tier Mobility şirketlerine başkent sokaklarındaki skuterleri toplamak için verilen yasal süre gece yarısı dolacak.

Şirketlerin kentte 2 bin 500 park alanında 15 bin skuterle sunduğu hizmet özellikle turist ve gençlerin ulaşım tercihleri arasında yer alırken, söz konusu araçlar caddelere bırakıldığı, yaya geçişlerini engellediği için tepkilere yol açıyordu.

Paris'te elektrikli skuter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için nisanda yapılan referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıkmıştı. Referanduma katılım 7,45'le sınırlı kalmıştı.

Böylece Paris, Avrupa kıtasında elektrik skuter kiralama hizmetini yasaklayan ilk başkent olmuştu. Yasak kişisel skuterleri kapsamıyor.

Fransa'da yılda 2,5 milyon kişi, Paris'te ise ayda 400 bin kişi elektrikli skuter hizmetinden yararlanıyor.