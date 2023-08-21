Panda Kardeşlerin 10. Yaş Günü Partisi

Çin'in güneyindeki Hainan Tropik Yaban Hayatı Parkı ve Botanik Bahçesi'nde, kardeş erkek pandalar Gonggong ve Shunshun için büyük bir 10. yaş günü partisi düzenlendi. Pandalar için pastalar ve hediyeler hazırlandı, panda hayranları da kutlamaya katıldı.

Panda kardeşlerin 10. yaş günü partisinden çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou'da bulunan Hainan Tropik Yaban Hayatı Parkı ve Botanik Bahçesi'nde, kardeş erkek pandalar Gonggong ve Shunshun için büyük bir 10. yaş günü partisi verildi.

Pazar günü yapılan kutlamada pandalar için pastalar ve hediyeler hazırlanırken, panda hayranları da partiye katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)