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Pamukova'da Çocuk Şenliği Düzenlendi

Pamukova'da Çocuk Şenliği Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Çocuk Şenliği düzenlendi. Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Anakucağı Anaokulu koordinesinde Pamukova Atatürk Stadı'nde gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Çocuk Şenliği düzenlendi.

Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Anakucağı Anaokulu koordinesinde Pamukova Atatürk Stadı'nde gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Okul öncesi öğrencilerin gösteriler sunduğu şenlikte açılan stantlarda eğitici ve eğlenceli etkinlikler yapıldı.

Atölye çalışmalarına katılarak keyifli vakit geçiren çocuklar, rengarenk kostümler giyen lise öğrencileriyle oyun oynadı.

Şenliğe Belediye Başkanı Güven Övün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Atmaca, okul müdürleri, veliler katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Yaşam

Anadolu Lisesi Pamukova Sakarya Çocuk Yaşam Haberler

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