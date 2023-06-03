Pamukova'da Çocuk Şenliği Düzenlendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Çocuk Şenliği düzenlendi. Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Anakucağı Anaokulu koordinesinde Pamukova Atatürk Stadı'nde gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.