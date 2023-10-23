Antalya'da palet üretim tesisinde çıkan yangında 200 palet yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, işyerinde 70 bin TL maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

- Palet üretim tesisinde çıkan yangında 70 bin TL zarar oluştu

200 palet yandı, alevler karşısında çalışanların panik anları kamerada

ANTALYA - Antalya'da palet üretim tesisinde çıkan yangında 200 palet yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ekipler tarafından kısa surede söndürülürken, işyerinde 70 bin TL maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5566 sokak kenarında bulunan palet üretim tesisinde çıktı. Alınan bilgiye göre; tesisten dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sure içerisinde paletleri alevler sardı. Yangında çok sayıda palet yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin karşısında paletleri kurtarmak isteyen çalışanların yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın çeşitli istasyonlardan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa surede söndürüldü. Yangında 200'e yakın palet kullanılamaz hale gelirken, işyerinde 70 bin TL maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

İşyerinin oğluna ait olduğunu ifade eden İrfan Öz, "Burada yakınlarda okul var, öğrenciler sigara içmek için buraya geliyor. 70 bin TL zararım var" dedi.