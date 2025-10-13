Palandöken Beyaza Büründü: Kayak Sezonu Başlıyor

PALANDÖKEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gece yağan kar Palandöken Kayak Merkezi'ni de beyaza bürüdü. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki ve kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Palandöken'de kar manzarası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Palandöken'de kayak sezonu hazırlıkları da hızla sürüyor.