Haberler

Palandöken Beyaza Büründü: Kayak Sezonu Başlıyor

Palandöken Beyaza Büründü: Kayak Sezonu Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gece yağan kar, Palandöken Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, kayak sezonu hazırlıkları hızla devam ediyor.

PALANDÖKEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gece yağan kar Palandöken Kayak Merkezi'ni de beyaza bürüdü. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki ve kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Palandöken'de kar manzarası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Palandöken'de kayak sezonu hazırlıkları da hızla sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.