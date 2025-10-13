Palandöken Beyaza Büründü: Kayak Sezonu Başlıyor
Gece yağan kar, Palandöken Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, kayak sezonu hazırlıkları hızla devam ediyor.
PALANDÖKEN BEYAZA BÜRÜNDÜ
Gece yağan kar Palandöken Kayak Merkezi'ni de beyaza bürüdü. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki ve kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Palandöken'de kar manzarası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Palandöken'de kayak sezonu hazırlıkları da hızla sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam