Paket servis kuryesi kaza yaparak kediye çarptı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde paket servis yapan kurye Muray Y.'nin kullandığı motosiklet, yoldan gerçen bir kediye çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kurye yaralanırken, motosikletin çarptığı kedi öldü.

Kaza,Yeşiltepe Mahallesi İsmail Cem Caddesi'nde meydana geldi. Bir yemek restoranında paket servisi yapan kurye Murat Y.'nin kullandığı 59 AGU 759 plakalı motosiklet, İsmail Cem Caddesi'ne geldiğinde, yoldan geçen kediye çarptı. Çevredekiler, motosikletlinin hızlı olduğunu ve duramadığı için kediyi ezdiğini söyledi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Murat Y.'nin kediye çarpma anı ve motosikletin devrildiği görüldü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Murat Y., ambulansla, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletin çarptığı kedinin olay yerinde öldüğü öğrenildi.