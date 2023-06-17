Özhan Marketler Zinciri Çalışanları Piknikte Buluştu

Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları ile her yıl geleneksel olarak bir araya geldiği piknik keyifli dakikalara ev sahipliği yaptı. Çalışanlarıyla aralarındaki ilişkiyi aile olarak tanımlayan Özhan Marketler Zinciri, yılın yorgunluğunu ve stresini de bu piknikle beraber atarak, yeni döneme yüksek motivasyonla hazırlandı.

Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları ile her yıl geleneksel olarak bir araya geldiği piknik keyifli dakikalara ev sahipliği yaptı.

Özhan Marketler Zinciri'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği piknikte, bu sene de birbirinden keyifli anlar yaşandı. Çalışanlarıyla aralarındaki ilişkiyi aile olarak tanımlayan Özhan Marketler Zinciri, yılın yorgunluğunu ve stresini de bu piknikle beraber atarak, yeni döneme yüksek motivasyonla hazırlandı. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeşil alanında bir araya gelen Özhan ailesi, ikramlar, danslar ve birbirinden güzel yarışmalarla gönüllerince eğlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

Pikniğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Çuvalla Zıplama, Çılgın Berber, Balon Patlatma ve Bil Bakalım gibi heyecanlı oyunların yanında, yapılan çekilişlerle hediyelere doyan Özhan ailesi çok keyifli anlar yaşadı. Özhan personeli ve ailelerinin katıldığı piknik eğlencesinde çocuklar da unutulmadı. Çocuklar Bubble Baloncuk Show, Sihirbaz Gösterisi ve animatörler eşliğinde oyunlar oynayarak pikniğin tadını çıkardı.

Uzun yıllardır emek vererek çalışan personele ödül ve plaket takdim edildi. Özhan'da çalışarak 30, 25, 20, 15, 10'uncu yıllarını dolduran personele ödül töreniyle mutlu anlar yaşatıldı. Çeşitli ikramlarla süren piknik, oyunlar ve yarışmalarla renkli görüntülerin ardından İzmir Marşı söylenerek son buldu.

Çalışanlarımızla beraber bir aileyiz

Piknikte konuşan Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Özhan Marketler Zinciri olarak çalışanlarımızla beraber büyük bir aileyiz. Aile anlayışını da yürütmekte kararlıyız. Özhan'ın en önemli değerlerinden olan samimiyet duygusu çalışanlarımızla kurduğumuz bu bağdan geliyor. Aile birliğimizi oluşturan geleneksel hale getirdiğimiz piknik etkinliğimizde hep birlikte çok eğlendik, tüm yılın yorgunluğunu attık. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi. - BURSA