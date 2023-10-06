Özel halk otobüsü sürücüsü yolcuyu hastaneye götürerek hayatını kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel halk otobüsü sürücüsü, araçtan inerken fenalaşan bir yolcuyu hastaneye götürerek hayatını kurtardı. Olay, otobüsün kamerasına da yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü, araçtan inerken fenalaşan yolcuyu hastaneye götürüp hayatını kurtardı.

İnegöl- Akhisar arası yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü Naci Kalkan yönetimindeki 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne binen yolcu, ilerdeki durakta inmek istediği sırada bir anda fenalaşarak yere düştü.

Durumu fark eden otobüs sürücüsü ve yolcular bayılan adamı otobüsün içine yatırdı. Sürücü ise gaza bastı. O sırada yolcular gence müdahale etti. Hastaneye getirilen yolcu, sedye ile hastaneye alındı. Yolcunun bayılma anı ve vatandaşların yardımı ile hastaneye yolculuk otobüsün kamerasına yansıdı. - BURSA