Özel halk otobüsü şoförü bulduğu 6 bin TL'yi polise teslim etti

Bursa İnegöl'de bir özel halk otobüsü şoförü, yolcuların araçta bulup kendisine verdiği 6 bin TL'yi sahibine ulaştırılması için polis merkezine teslim etti. Polis, parayı düşüren yolcunun bulunması için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Mustafa Salcı (55), yolcuların araçta bulup kendisine verdiği 6 bin TL'yi, sahibine ulaştırılması için polis merkezine teslim etti.

İnegöl-Akhisar Mahallesi arasında yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş.'ye ait özel halk otobüsünün şoförü Mustafa Salcı'ya, saat 21.00 sıralarında yolcular tarafından 1 koltuğun önünde bulunan 6 bin TL teslim edildi. Salcı da parayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp sahibine ulaştırılmasını istedi. Salcı, "Kimin ne olduğunu bilemezsin. Getirdim, teslim ettim polise. Sahibini bulurlar inşallah. Benim parayla işim yok ki. Ben parayı sevmiyorum, parayı çok seveni de sevmiyorum. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Benim gönlüm her gün rahat, her zaman rahat" dedi.

Polis, parasını düşüren yolcunun bulunması için çalışma başlattı. (DHA)