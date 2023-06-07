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Özel gereksinimli bireyler Jandarma Eğitim Komutanlığı yemin törenini izledi

Özel gereksinimli bireyler Jandarma Eğitim Komutanlığı yemin törenini izledi

Yaşam Haberleri

Bilecik'te özel gereksinimli bireyler Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda icra edilen yemin törenini en ön sıradan izledi. Özel Eğitim Okulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri özel araçlar ile okullarından alınıp Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığına getirilerek yemin töreni izletildi.

Bilecik'te özel gereksinimli bireyler Jandarma Eğitim Komutanlığında icra edilen yemin törenini en ön sıradan izledi.

Özel Eğitim Okulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri özel araçlar ile okullarından alınıp Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığına getirilerek yemin töreni izletildi. "Sevgi Varsa, Engel Yoktur" ilkesiyle hareket eden, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı her zaman çocukların huzur ve güvenliği için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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