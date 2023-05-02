Özel gereksinimli 34 kişi, YHT heyecanı yaşadı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile çeşitli kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde düzenlenen 'Hayat Senin Projesi' kapsamında, 'Elimi Tut ve Benimle Yürü' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, devlet koruması altında olan ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören özel gereksinimli 34 kişilik grup, Ankara'dan YHT ile İzmet'e gitti.