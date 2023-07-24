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Özel bakımevinde hastalara şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Yaşam Haberleri

İstanbul Silivri'de özel bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde bakımevinde çalışan bir kişi, hastaya şiddet uygulayarak, 'Beni seviyor musun?' diye soruyor. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydediyor. Yürekleri sızlatan görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluştu.

Özel bakımevinde hastalara şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de özel bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Silivri'de özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde bakımevinde çalışan bir kişi, hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye soruyor. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydediyor. Yürekleri sızlatan görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İstanbul Yaşam Haberler

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