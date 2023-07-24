Özbekistan'da Yaz Sıcağından Kaçış

TAŞKENT, 24 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yaz sıcağından kaçmak için bir havuzun yanında dinlenen insanlar, 23 Temmuz 2023.

Özbekistan Pazartesi gününden itibaren bir hafta boyunca yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Özbekistan Hidrometeoroloji Hizmet Merkezi'ne göre, ülkenin birçok bölgesinde 40 derecenin üzerinde yüksek sıcaklıklar görülecek. (Fotoğraf: Georgiy Namazov/Xinhua)