Özbekistan'da Yaz Sıcağından Kaçış
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yaz sıcağından bunalan insanlar, havuzun yanında dinleniyor. Ülkenin birçok bölgesinde önümüzdeki hafta boyunca 40 derecenin üzerinde yüksek sıcaklıklar bekleniyor.
TAŞKENT, 24 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yaz sıcağından kaçmak için bir havuzun yanında dinlenen insanlar, 23 Temmuz 2023.
Özbekistan Pazartesi gününden itibaren bir hafta boyunca yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Özbekistan Hidrometeoroloji Hizmet Merkezi'ne göre, ülkenin birçok bölgesinde 40 derecenin üzerinde yüksek sıcaklıklar görülecek. (Fotoğraf: Georgiy Namazov/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Yaşam