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Oy kullanmaya ambulansla gittiler

Oy kullanmaya ambulansla gittiler

Yaşam Haberleri

Kırıkkale'de geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yürümekte güçlük çeken yaşlı çift, ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı. Köksal çifti, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak oy kullanacakları sınıfa kadar götürüldü. Sağlık görevlilerine teşekkürlerini ileten Çelebi Köksal ise 'Allah razı olsun, hepsine minnettarım' dedi.

Kırıkkale'de geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yürümekte güçlük çeken yaşlı çift, ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

Kırıkkale'de, Yeni Mahalle'deki geçirdiği rahatsızlıktan dolayı oy kullanmaya gidemeyen 64 yaşındaki Zöhre ve Çelebi Köksal (64) çifti, ambulansla Şehit Ali Tonga Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi. Köksal çifti, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak oy kullanacakları sınıfa kadar götürüldü.

Oyunu kullanan Zöhre Köksal, kendilerine yardımcı olan sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Sağlık görevlilerine teşekkürlerini ileten Çelebi Köksal ise "Allah razı olsun, hepsine minnettarım" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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