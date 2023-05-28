Ordu'da yaşayan engelli Meryem Okur, eşinin kendisi için yaptığı ahşap asansör ile evin dışarısına çıkarak, oy kullanmaya gitti Durdu Okur, vatandaşlık görevini zor da olsa yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirtiyor

Oy kullanmak için tüm engelleri aştılar

Ordu'da yaşayan engelli Meryem Okur, eşinin kendisi için yaptığı ahşap asansör ile evin dışarısına çıkarak, oy kullanmaya gitti

Durdu Okur, vatandaşlık görevini zor da olsa yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirtiyor

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan engelli Meryem Okur, 47 yıllık eşinin kendisine yaptığı ahşap asansör ile evin dışına çıkarak, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanamaya gitti. Eşi Durdu Okur'un yardımıyla oy kullanan Meryem Okur, vatandaşlık görevini zor şartlarda da olsa yerine getirdiğini belirtiyor.

Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Durdu Okur ile 69 yaşındaki Meryem Okur, 47 yıl önce birbirlerini severek evlendi. Şeker hastası olan Meryem Okur'un bir süre sonrasında hastalığı ilerledi ve son zamanlarda Alzheimer ile de mücadele etmeye başladı.

3 yıldır sokağa çıkmak için kullandığı asansör, vatandaşlık görevinde de işe yaradı

İki dizinde protez olan ve şeker hastalığına bağlı ayak topuğunda yaralar bulunan Meryem Okur, artık dışarıya çıkamayacak duruma gelince eşi mesleğini konuşturdu. Çevredekilerin olmaz demelerine inat çok sevdiği eşi için ahşaptan asansör yapan Durdu Okur, bu sayede yaklaşık 3 yıldır eşini sokağa çıkartabiliyor. Durdu Okur, evin dış cephesine yaptığı ahşap asansörün metale göre hem daha sağlam, hem de maliyetinin düşük olduğunu belirtiyor. Asansör sayesinde çift, vatandaşlık görevini de yerine getirdi.

"Asansör olmasa oy kullanmaya gidemezdim, duygulandım"

Meryem Okur (69), sokağa çıkabilsin diye eşi tarafından yapılan ahşap asansör ile evin dışarısına çıkarak oyunu kullanmaya gitti. Zor da olsa vatandaşlık görevini yerine getirebildiğini söyleyen Meryem Okur, "Duygulandım, görevimi yaptım ve sevindim. Asansör olmasaydı aşağı inemezdim, oy kullanamaya da gidemezdim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Devlete ve millete hayırlı olsun, zor da olsa vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.

"Vatandaşlık görevimiz için"

70 yaşındaki Durdu Okur ise, engelli eşinin yürüyemediği için yaptığı asansör ile aşağı indirdiğini ve bu sayede oy kullanmaya gidebildiklerini belirterek, "Oy kullanmaya asansör ile gittik. Zor da olsa vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, temennimiz inşallah hayırlı olur"