Otoyolda saman yüklü tır yandı, trafik durma noktasına geldi
Adana'da otoyola saman yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim olurken yangın itfaiye ekiplerine söndürüldü. Yangından kaynaklı otoyolda trafik tamamen durma noktasına geldi.
Otoyolda saman yüklü tır yandı, trafik durma noktasına geldi
ADANA - Adana'da otoyola saman yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim olurken yangın itfaiye ekiplerine söndürüldü. Yangından kaynaklı otoyolda trafik tamamen durma noktasına geldi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolun Ceyhan gişelerine doğru saman yüklü bir tır seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi araçta çıkan yangını tamamen söndürdü. Tır tamamen kullanılamaz hale gelirken yangından kaynaklı otoyolda trafik adeta durma noktasına geldi.