İstanbul-İzmir Otoyolunda Balıkesir'e doğru seyreden araç sürücüleri adeta gözlerine inanamadı. İstanbul'a doğru akan trafiğin içinde ters yönde hızla ilerleyen bir araç saniye saniye kaydedildi.

Otoyolda kilometrelerce ters yönden böyle gitti

İstanbul İzmir Otobanı'nda faciaya ramak kaldı

BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir noktasında bir sürücünün ters şeritte süratle ilerlemesi faciaya davetiye çıkarttı.

İstanbul-İzmir Otoyolunda Balıkesir'e doğru seyreden araç sürücüleri adeta gözlerine inanamadı. İstanbul'a doğru akan trafiğin içinde ters yönde hızla ilerleyen bir araç saniye saniye kaydedildi. Yüreklerin ağza geldiği o anlarda vatandaşlar ilerleyen otomobili cep telefonları ile görüntuledi.