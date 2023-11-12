Otoyolda can pazarı: 1 ölü 7 yaralı

İki araç çarpıştı, sıkışan yolcu 30 dakikada kurtarıldı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce sınırlarında iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Olay Anadolu Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akif K. idaresindeki 06 KYT 42 plakalı Mercedes marka otomobil aynı istikamette seyir halinde olan ve bariyerlere çarpıp savrulan İhsan Süzer idaresindeki 60 AY 470 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Fiat marka otomobil bariyerlere saplandı. Kaza sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler her iki araçta da sıkışan sürücü ve yolculara müdahalede bulunurken, Fiat marka otomobilde bulunan Melisa S. yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada Arif K., Bünyamin K., Hatice K., Sema K., Sultan S., Melisa S. ve Mert S. yaralanarak Düzce ve Hendek devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücü İhsan Süzer ise hayatını kaybetti.

Kazadan dolayı tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.