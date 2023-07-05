Otomobilinin motoruna kedi giren vatandaş aracını kullanamıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de aracının motoruna kedi giren vatandaş, kedinin zarar görmemesi için aracını çalıştırmıyor.

Terme Caddesi'nde ailesi ile birlikte alışveriş yapan Hasan Tavus, aracına bindiğinde motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Durumu haber vermesi üzerine aracı inceleyen Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi çıkaramadı. Bunun üzerine kedinin zarar görmemesi için aracının kontağını kapatan Tavus, kedinin çıkmasını bekliyor. Kedinin sürekli miyavlamasıyla durumun farkına vardığını anlayan Tavus, "Alışveriş sonrası otomobilime bindim. Otomobili çalıştırırken kedi sesi geldi. Etraftaki insanlar da bunu duydu. Motorun içerisine girmiş, kedi sürekli miyavlıyor. Alışveriş yaptığım Terme Caddesi'nden belediye kavşağına gelene kadar da bütün insanlar baktı, kedi sürekli miyavlıyor" dedi.