Otomobilin Motoruna Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye'de, bir sürücünün otomobilinin motor kısmından gelen kedi sesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Kedi, güvenli bir şekilde kurtarılarak veteriner hekime götürüldü.

OSMANİYE'de otomobilin motor kısmına sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkez Fakıuşağı Mahallesinde otomobiline binen bir sürücü, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edince kaputu açtı. Kendi çabalarıyla kediyi çıkarmayı başaramayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi dikkatle çıkararak güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan kedi kontrol amaçlı veteriner hekime götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
