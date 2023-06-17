Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

GAZİANTEP'te otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İncilipınar Mahallesi'nde park halindeki otomobiline binmek üzereyken kedi sesi duyan Hüseyin Küpeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor bölümüne sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yavru kedi kurtarıldı. İtfaiye ekipleri sıcak havada kalan ve korkan yavru kediyi bir süre gölgede dinlendirdikten sonra barınağa götürmek isteyen otomobilin sahibi Hüseyin Küpeli'ye teslim etti.

Hüseyin Küpeli, daha sonra yavru kediyi otomobiline alarak barınağa götürdü.