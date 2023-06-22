Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kaza, Gülüç Beldesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen S.A.'ya, İ.E.'nin kullandığı 06 EY 5596 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile S.A. ağır yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekibi istendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ettiği sırada S.A.'nın yakınları araç sürücüsü ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeye aldıktan sonra ambulansa bindirdi. Bir süre ambulansta müdahale edilen yaralı kadın ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan S.A.'nın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.