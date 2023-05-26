Otomobilin Çarptığı Ayı Telef Oldu

Gümüşhane-Bayburt karayolunda gece meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı ayı olay yerinde telef oldu.

Gümüşhane- Bayburt karayolunda gece meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı ayı olay yerinde telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt'tan Gümüşhane istikametine ilerleyen O.K yönetimindeki 61 AFT 849 plakalı otomobil Sargınkaya köyü mevkiinde birdenbire karayoluna çıkan ayıya çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilin sürücüsü O.K. yara almadan kurtulurken, çarptığı ayı ise telef oldu. - GÜMÜŞHANE