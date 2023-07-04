Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

ELAZIĞ Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 34 YT 1972 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Zeynep Canpolat'a çarptı. Kazada 13 yaşındaki Canpolat ağır yaralandı. İlk müdahaleyi gerçekleştiren sürücü durumu sağlık ve polis ekiplerine bildiri. Yaralı kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.