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Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, rahat tavırları dikkat çekti

Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, rahat tavırları dikkat çekti

Yaşam Haberleri

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan kasalara çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise kazayı kıl payı atlattı. Kaza yapan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan yayanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkması, vatandaşın otomobil altında kalmaktan saniyelerle kurtulması ve yayanın rahat tavırlar sergileyerek bölgeden ayrılması yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Sakarya Akyazı Yaşam Haberler

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