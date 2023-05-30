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Otomobil Yoldan Çıktı: 2 Yaralı

Otomobil Yoldan Çıktı: 2 Yaralı

Yaşam Haberleri

Kayseri'nin Develi ilçesinde virajı alamayan otomobil yoldan çıktı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde virajı alamayan otomobil yoldan çıktı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken otomobil ise incelemelerin tamamlanmasıyla çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Jandarma Kayseri Yaşam Haberler

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