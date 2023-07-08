Otomobil ve motosiklet çarpıştı, sürücüyü bekleyen kadın teselli etti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü Ahmet Kır'ın (19) başında sağlık ekipleri gelene kadar bekleyen Raziye D., "Araba ve motosiklet önemli değil. Sana bir şey olmasın" diyerek, genci teselli etti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Raziye D.'nin kullandığı 07 YPJ 95 plakalı otomobille Ahmet Kır idaresindeki 07 YIR 17 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Kır yaralandı. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsü Raziye D., ambulans gelene kadar Kır'ın yanından ayrılmadı. Raziye D., suyla Kır'ı serinletti. Çevredekiler de pamukla Kır'ın başındaki kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada Raziye D., "Araba ve motosiklet önemli değil. Sana bir şey olmasın" diyerek, Kır'ı teselli etti. Motosiklet sürücüsü Kır, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)