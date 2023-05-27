Otomobil Refüje Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Mersin Adana istikameti Yenice mevkiinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,M. A.İdaresindeki 06 ACZ plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam