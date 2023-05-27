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Otomobil Refüje Çarptı, Sürücü Yaralandı

Otomobil Refüje Çarptı, Sürücü Yaralandı

Yaşam Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Mersin Adana istikameti Yenice mevkiinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,M. A.İdaresindeki 06 ACZ plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Tarsus Mersin Yaşam Haberler

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