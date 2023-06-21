Aydın'da kurbanlık develerin fiyatı 150 bin lira 3 milyon lira arasında değişiyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kurbanlık telaşı devam ediyor. Türkiye'de pek alışık olunmasa da Aydın'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların yanı sıra kurbanlık develer de dikkat çekti.

Otomobil fiyatına kurbanlık develer 'yok' satıyor

Aydın'da kurbanlık develerin fiyatı 150 bin lira 3 milyon lira arasında değişiyor

AYDIN - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kurbanlık telaşı devam ediyor. Türkiye'de pek alışık olunmasa da Aydın'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların yanı sıra kurbanlık develer de dikkat çekti. Aydın'ın İncirliova ilçesinde satışa çıkarılan kurbanlık develerin fiyatının 150 bin TL ile 3 milyon TL arasında değiştiği belirtildi.

28 Haziran günü başlayacak olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan piyasası da hareketlendi. Vatandaşlar daha çok tanıyıp bildikleri besicilerden kurbanlıklarını temin etmeye çalışırken, bu yıl pazarlardan daha ziyade çiftliklerde satışların daha yoğun olduğu belirtildi. Aydın'da hayvan çiftlikleri kadar deve çiftlikleri de kurban kesecek olanlardan yoğun ilgi gördü. Devenin en çok bulunduğu ilçelerin başında gelen İncirliova'da kurbanlık develerin aylar önceden satıldığı belirtildi. Her biri 1 tondan daha ağır olan develerin yakışıklılığı, şanı, cinsi ve pehlivanlıktaki kabiliyetine göre fiyatlarının 150 bin liradan başlayıp 3 milyon lira arasında değiştiği açıklandı.

"Sadece 1 deve kaldı"

Aydın ve çevresinin en meşhur deve tüccarlarından olan aynı zamanda deve kasaplığı da yapan Metin Korucu'nun deve çiftliğinde de kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı. Mart ayından itibaren kazığa alınıp özel ahırlarında beslenen kurbanlık develerin bu yıl yoğun ilgi gördüğünü belirten deve çiftçiliğinin bakıcısı Tamer Özkan, şu anda çiftlikte kurban edilebilecek yaşta olan develerden satılmayan sadece 1 devenin kaldığını söyledi. Diğer kurbanlık hayvanlara göre deve kurban etmenin maliyeti daha yüksek olmasına rağmen bu yıl kurbanlık develerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Özkan, develeri gözü gibi baktığını söyledi.

"Çocuğum gibi bakıyorum"

Geleneksel Yörük kültürlerinin en etkili olarak sürdürüldüğü illerin başında gelen Aydın, asırlardır devam eden deve güreşleri nedeniyle Türkiye'nin en fazla deve varlığına sahip. Kervan ile taşımacılık işleri geride kalmasına rağmen deve güreşi kültürü nedeniyle devecilik ve deve bakıcılığının da ayrı bir meslek olduğu Aydın'da deve kurban edilmesi geleneği de devam ediyor. Ekmeğini deve bakıcılığından kazanan ve 10 yıldır Aydın'ın meşhur deve tüccarlarından Metin Korucu'nun çiftliğindeki develeri bakarak kazanan Tamer Özkan'ın develerle olan sıcak diyaloğu görenleri şaşırtıyor. Koskoca develerle adeta şakalaşan ve onları sevip okşayan Özkan, develerin kurban bayramına neşeli girmesi için kurbanlık develerin başından bir an olsun ayrılmıyor. Develeri çok sevdiğini de belirten Özkan, "Onları çocuğum gibi bakıyorum. Yanlarına geldiğimde önce sevip okşuyorum, ilgi gösteriyorum. Kimi korkar ama develer kötü davranmadığın sürece oldukça uysal ve sevimli hayvanlardır" dedi.

"Deve kurban etmenin maliyeti otomobil fiyatını aşabiliyor"

Kasaplık deve denilen kurbanlık develerin 150 bin TL'den başladığını ifade eden Özkan, "Bir devenin kurban olabilmesi için 7-8 yaşlarına gelmesi gelmesi ve kapak atması gerekiyor. Bir deveyi 7 kişi kurban edebiliyor. Develer biraz heybetli görünse de kurban edilmesi durumunda bu işlem kolaylıkla halledilebiliyor. Deve fiyatları diğer kurbanlıklara göre biraz daha yüksek. Kasaplık develer 150 bin TL'den başlıyor; güreşçi develer de 2,3 hatta 4 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Kurbanlıkların ikinci el otomobil fiyatı kadar fiyatları var. Çok şükür develerimiz satıldı elimizde 1 tane kaldı o da bayramda mutlaka satılır. Devenin eti güzeldir, sucuğu da güzel olur" diye konuştu.