Kırşehir'de kurban bayramına yaklaşırken otomobil fiyatına satılan kurbanlık pazarı gözde oldu. Sivas'tan getirilen 930 kiloluk 'paşa' lakaplı kurbanlık için 145 bin lira isteniyor.

Otomobil fiyatına kurbanlık

KIRŞEHİR - Kurban Bayramına sayılı günler kala Kırşehir'de, otomobil fiyatına satılan kurbanlık pazar yerinin gözdesi oldu.

Geçtiğimiz yıllara oranla büyükbaş kurbanlıkların satış oranlarında düşüşün yaşandığı şehrin ticaret merkezinde küçükbaş kurbanlıkların satış oranı ise artış gösterdi. Sıkı pazarlıkların yapıldığı canlı hayvan pazarının gözdesi ise Sivas'tan getirilen 'paşa' lakaplı kurbanlık oldu. Canlı ağırlığı 930 kilo olan 'paşa' için otomobil fiyatı isteyen besici Ercan Demiral; "Hayvanlarımızı Kırşehir'in gözdesi olarak tanıtıyoruz. Canlı ağırlığı ise 930 kilo. Hayvanlarımızı süsleyerek, reklamını yapıp pazara sokuyoruz. Hayvanlarımızı da özel olarak besledik. 145 bin lira istiyoruz. Bir otomobil fiyatı" dedi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ise Ticaret Borsasında satıcı ve vatandaşları broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıyor. Canlı hayvan pazarında ise bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla düşüşün olduğu gözlenirken, pazarda 1000 adet büyükbaş 7 bin 500 adet de küçükbaş hayvan satışa sunuluyor.