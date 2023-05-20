Otobüs şoförü kedi kurtardı, takdir topladı

Kocaeli'de seyir halindeki otobüsü durdurup üzerine çıkarak duvarda mahsur kalan kediyi kurtaran şoför Serkan Timur, "Çok mutluyum. Sosyal medyada çok övgüler aldım. Herkesten Allah razı olsun güzel dilekleri için. Her merhametli insanın bunu yapabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförü olan Serkan Timur, otobüsle seyir halindeyken İzmit Şirintepe alt geçidi duvarında mahsur kalan bir kediyi gördü. Hemen otobüsü durduran Timur, vatandaşların yardımıyla otobüsün üstüne çıkarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Kediyi duvardan alarak aşağı indiren ve bekleyen bir aileye teslim eden Timur, takdir topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kedinin kurtarılma görüntüsünü "İyilik kazanacak" notuyla sosyal medyadan paylaşırken vatandaşlar Serkan Timur için iyi dileklerde bulundu.

"Her merhametli insanın bunu yapabileceğini düşünüyorum"

O anları anlatan sürücü Serkan Timur, "Yolda giderken 2 kişiyi gördüm. Kedi duvardaydı. Kedinin yola atlama ihtimalini veya yukarıdaki anayola çıkma ihtimalini düşünerek durdum. Aracımın dörtlülerini yakıp güvenli şekilde yol kenarına bıraktım. Yolun kenarında ufak sehpa gibi bir şey gördüm. Onu alıp, aracın üstüne çıkıp kediyi kurtardım. Çok mutluyum. Sosyal medyada çok övgüler aldım. Herkesten Allah razı olsun güzel dilekleri için. Her merhametli insanın bunu yapabileceğini düşünüyorum. Kediyi aldıktan sonra aşağıdaki bir bayan ve erkek de çok mutlu oldu. Onlara da ayrıyeten teşekkür ederim. Onların dikkatle oraya bakmasıyla gördüm" diye konuştu.

"Vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum"

Canlılara karşı duyarlı olunması gerektiğini söyleyen ve bunun tamamen vatandaşlık görevi olduğu bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Timur, "Onlar bizim için Allah'ın dilsiz hayvanları. Duyarlı olmamız lazım onlara. Korkulacak bir şey yoktu aslında. Çıktım ve vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Kedi yavruydu. Kediyi aşağıda bekleyen aileye teslim ettim. Bir erkek, bir bayandı, kediyi onlara verdim. Sonrasında görevimi yerine getirmek adına devam ettim. Yolcularımız yoktu. En son durakta yolcu bitmişti, kalkışımı yapacaktım. Olsaydı da yolcuların kötü bir tepki vermeyeceğini düşünürdüm. Yolcu olsa da yine aynı şekilde durup gerekeni yapardım" dedi. - KOCAELİ