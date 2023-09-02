Otobüs Arızası Nedeniyle Yolcular Saatlerce Mahsur Kaldı

SAMSUN (İHA) – Rize'den İstanbul'a giden 80 kişilik çift katlı otobüs arıza yapınca, yolcular saatlerce yolda mahsur kaldı.

1 Eylül akşamı Rize'den İstanbul'a doğru çıkan 80 kişilik çift katlı Metro Turizm'e bağlı yolcu otobüsü, Samsun'un Havza ilçesinde arıza yaptı. Kayış attığı söylenilen otobüs, gece 03.30 sıralarından itibaren tamir edilmeye uğraşıldı. Bir türlü tamir edilemeyen otobüsteki yolcuları taşımak için olay yerine tek katlı başka bir yolcu otobüsü gönderildi.

Saatlerce yolda mahsur kaldıktan sonra tek katlı otobüsün geldiğini gören yolcular duruma tepki gösterdiler. 80 kişi yolda mahsur kaldıklarını ifade eden yolcular, "Biz çift katlı otobüsle yolda kaldık. 80 kişi geceden beri otobüsün tamir olmasını bekliyoruz. Sabah saatlerinde bize tek katlı 45 kişilik otobüs yollamışlar. Biz yolcular da yarımızı burada bırakmamak için otobüse binmeme kararı aldık. Firma yetkilileri bizle ilgilenmiyor, bilgi vermiyor. Çok mağdur olduk. Tüm yolcuları alacak otobüsler gelmediği sürece bu otobüse de binmeyeceğiz. Burada hiçbir yolcunun kalmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Yetkililerden yardım isteyen yolcular, 7 saattir yolda kaldıklarını ve 80 yolcunun tamamının tahliye edilmesini istediklerini söylediler. - SAMSUN